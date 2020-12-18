Kocaeli'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

18.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:02
Kocaeli'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 3 iş yerine sahte para verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 21 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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