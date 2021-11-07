Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de parada sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de parada sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde 3 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Parada Sahtecilik Suçu"na karıştığı iddiasıyla O.K. ve U.Y. gözaltına alındı, 96 sahte 100 TL banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????

Kocaeli'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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