Kocaeli'de sahte para operasyonu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'teki bir semt pazarındaki 2 farklı esnafa 2 adet sahte 50 lira verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada şüpheli C.B. yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet sahte 50 lira ele geçirildi.

Şüphelinin İzmit ilçesindeki 2 ayrı adresinde yapılan aramalarda ise 35 adet sahte 50 lira ve 1 adet 100 lira bulundu.

Kaynak: AA