Kocaeli'de sahte para operasyonu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
05.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:14
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'teki bir semt pazarındaki 2 farklı esnafa 2 adet sahte 50 lira verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmada şüpheli C.B. yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 2 adet sahte 50 lira ele geçirildi.
Şüphelinin İzmit ilçesindeki 2 ayrı adresinde yapılan aramalarda ise 35 adet sahte 50 lira ve 1 adet 100 lira bulundu.
Kaynak: AA