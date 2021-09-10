Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 700 litre etil alkol ele geçirildi
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Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 700 litre etil alkol ele geçirildi

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda 700 litre etil alkol ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 700 litre etil alkole el konuldu.

Kocaeli'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 700 litre etil alkole el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol imal ve satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Gebze ilçesinde M.Ç'ye ait iş yerinde kaçak etil alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlenen operasyonda 700 litre sahte etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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