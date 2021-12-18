Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede - Haberler
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Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Derbent Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, bir şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda yakalananlardan 3'ü adliyede

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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