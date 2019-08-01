Kocaeli'de sahte içki operasyonu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içkiyle mücadele konusunda çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 74 şişe sahte içki, 98 boş şişe ve 11 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K. (48), A.A.K. (56) ve K.K. (28) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA