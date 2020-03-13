Kocaeli'de sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'de bankalardan sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında Kredi Garanti Fonu kefaletiyle bankalardan sahte "Borcu yoktur" belgesiyle 1 milyon 285 bin lira kredi çeken ve geri ödemeyen zanlılara yönelik çalışma başlattı. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. ve S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Kaynak: AA