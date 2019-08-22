Kocaeli'de sahte alkol operasyonu
KOCAELİ'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 733 litre kaçak olarak imal edilmiş içki ile 45 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi.
KOCAELİ'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 733 litre kaçak olarak imal edilmiş içki ile 45 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün 6 adrese düzenledikleri operasyonda 20 litre etil alkol, piyasaya sürmek üzere imal edilmiş 645 litre sahte alkol, 81 litre sahte rakı, 45 şişe gümrük kaçağı içki, 1 litre sahte viski, 6 litre yapma votka ile rakı yapımında kullanılan üzerinde rezistans bağlı fıçı, rakı yapımında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre ve 4 plastik varil ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.