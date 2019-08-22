Kocaeli'de sahte alkol operasyonu

22.08.2019 12:25



KOCAELİ'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 733 litre kaçak olarak imal edilmiş içki ile 45 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün 6 adrese düzenledikleri operasyonda 20 litre etil alkol, piyasaya sürmek üzere imal edilmiş 645 litre sahte alkol, 81 litre sahte rakı, 45 şişe gümrük kaçağı içki, 1 litre sahte viski, 6 litre yapma votka ile rakı yapımında kullanılan üzerinde rezistans bağlı fıçı, rakı yapımında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre ve 4 plastik varil ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

- Kocaeli