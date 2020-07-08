Kocaeli'de sahile vuran varilde inceleme başlatıldı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahile vuran varil için güvenlik önlemi alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahile vuran varil için güvenlik önlemi alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanı, bölgede temizlik yaparken Seyrek sahilinde varil ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri varilden numune alarak ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA