Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu
Haberler » Güncel » Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu - Haber

Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu.

17.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:34
Kocaeli'de sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden kardeşleri ve akrabalarıyla geldiği Pembe Kayalar mevkisindeki sahilde dün kaybolan Müslüm Hızal'ı arama çalışmaları devam etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Hızal'ın cesedini sahilden 500 metre açıkta buldu.

Kıyıya çıkartılan ceset, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et