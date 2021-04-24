Kocaeli'de sağlıksız koşullarda bakılan 80 köpek korumaya alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, sağlıksız koşullarda bakılan 80 köpek tedavi edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, sağlıksız koşullarda bakılan 80 köpek tedavi edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelen ihbarlar doğrultusunda Valiliğin oluşturduğu komisyonca ilçeye bağlı Seyitaliler köyü mevkisinde bir kişinin özel mülkü içerisinde bulunan sokak hayvanlarının uygun şartlarda barındırılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Alandaki 80 köpeğin kaymakamlık, belediye ve Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alındığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen hayvanların tedavi edildiği aktarıldı.

Tedavileri tamamlanan sokak hayvanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, sahiplenme şartlarını tamamlamaları durumunda müracaat ederek sahiplenebilirler. Tekrar aynı olaylarla karşılaşmamak adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay