Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 hasta yakını tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 hasta yakını tutuklandı

AA, Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 hasta yakını tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Fatih Devlet Hastanesinde görevli 5 sağlık çalışanını darbettikleri gerekçesiyle 2 hasta yakını tutuklandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Fatih Devlet Hastanesinde görevli 5 sağlık çalışanını darbettikleri gerekçesiyle 2 hasta yakını tutuklandı.

İlçede 8 Şubat'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye getirildi.

Hasta yakınları, yaralıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarıyla tartıştı.

Olayda, 3 hemşire, 1 veri girişi görevlisi ile 1 güvenlik personeli darbedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık personeline yönelik "kasten yaralama" olayına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırması ve güvenlik görevlilerinin arbedeyi sonlandırmaya çalışması yer alıyor.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Kocaeli, Fatih, Gebze, Güncel, Haberler

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