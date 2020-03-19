Kocaeli'de sağlık çalışanlarından ulaşım ücreti alınmayacak Sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceğini duyurdu.

Büyükakın, paylaşımında, "Sağlığımız için fedakarca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız Kovid-19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Tüm sağlıkçılarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA