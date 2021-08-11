Kocaeli'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yasal işlem başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemiyle ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli Valiliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemiyle ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ifadelere yer verildi:

"Dün saat 22.30 civarında Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olayıyla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımıza büyük özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu