Kocaeli'de sağlık çalışanlarına yönelik 502 konut yapılacak
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Kocaeli'de sağlık çalışanlarına yönelik 502 konut yapılacak

Kocaeli'de sağlık çalışanlarına yönelik 502 konut yapılacak
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik 502 konut inşa edilecek.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik 502 konut inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konutların inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kent Konut Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan katıldı.

Toplantıda, belediye iştiraklerinden Kent Konut AŞ. güvencesiyle Kartepe Kent Meydanı bölgesinde sağlık çalışanlarına yönelik hayata geçirilecek projenin detayları ve ödeme koşulları masaya yatırıldı.

Sağlık çalışanlarının katılım sağlayabileceği proje 502 daireden oluşacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle satışa sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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