Kocaeli'de sağlık çalışanları aşı farkındalığını artırmak için sokağa çıktı
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Kocaeli'de sağlık çalışanları aşı farkındalığını artırmak için sokağa çıktı

Kocaeli'de sağlık çalışanları aşı farkındalığını artırmak için sokağa çıktı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Sağlık

Kocaeli'de görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik farkındalığı artırmak için pankartlar eşliğinde kent merkezindeki kafeleri gezdi.

Kocaeli'de görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik farkındalığı artırmak için pankartlar eşliğinde kent merkezindeki kafeleri gezdi.

Nüfusa göre aşılama oranının yüzde 61,5'le beklentilerin altında kaldığı Kocaeli'de sağlık çalışanları aşıya olan ilgiyi artırmak için sokağa çıktı.

Salgınla mücadelede aşı ve tedbirlerin önemine ilişkin pankartlar taşıyan sağlıkçılar, kentin işlek noktalarından Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki kafeleri gezdi.

İşletmeciler, çalışanlar ve müşterilerle görüşen sağlıkçılar, toplumsal bağışıklığın oluşmasında aşının önemini anlattı.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, aşılama ve tedbirler konusunda farkındalığı artırmak ve insanların kafasındaki önyargıları yıkmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kentin işlek noktasındaki kafeleri gezerek hem işletmeciler hem de gençlerle konuştuklarını belirten Pehlevan, "Aşıya talebi artırmak için gençleri bilgilendirmek şart. Pandeminin üstesinden gelmenin aşıdan başka yolu yok." dedi.

"Mavi renge geçmek istiyoruz"

Pehlevan, aşılama oranını daha da yükseğe çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Kocaeli, aşılama potansiyeli en yüksek illerden biri ama maalesef aşılama oranı istediğimiz seviyede değil. Özellikle mavi renge geçmek istiyoruz. Aşılamayı yüzde 75'in üzerine çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşı konusunda insanlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Pehlevan, şunları kaydetti:

"Salgını önlemenin başka yolu yok. Önlemleri alıyoruz, ondan sonra vakalar düşüyor ama önlemler esneyince vaka sayılarında artma oluyor maalesef. Aşılamayla bu işin üstesinden gelip inşallah yaz sonunda okullarımızı tamamen açacağız. Bütün vatandaşlardan isteğimiz; aşı hakkı gelen herkesin en az bir doz Kovid-19 aşısı olmaları. Çok önemli, aşı olmak da yetmiyor, önlemlere de mutlaka dikkat etmemiz lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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