Kocaeli'de sağanak yağış...Yollar göle döndü, iş yerleri sular altında kaldı Kocaeli'de sağanak yağış...Yollar göle döndü, iş yerleri sular altında kaldı Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yol ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Kocaeli'de sağanak yağış...Yollar göle döndü, iş yerleri sular altında kaldı

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yol ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Kocaeli'yi sağanak yağıl etkisi altına aldı. Saat 12.00 sıralarında başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle İzmit ilçesi Yürüyüş Yolu'nda su baskınları meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerlerine kadar ulaşan su, sürücülere de zor anlar yaşattı. Caddedeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise kaldırımlara kadar yükselen yağmur suyu nedeniyle mahsur kaldı. İş yeri sahipleri dükkanlarını basan suları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yağış öncesi teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları gerçekleştiriyor. Sağanak yağış ise, il genelinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA