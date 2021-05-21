Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | 3. Sayfa

Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, trafikte yoğunluk oluşturdu. Sokakta olan vatandaşlar ise yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre beklenen yağmur Kocaeli'de etkili oldu. İzmit ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı kısa süreli olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina diplerine kaçarken, trafikte ise yer yer yoğunluklar oluştu. Yağmurun dinmesi sonrasında vatandaşlar sığındıkları yerlerden çıkarak yollarına devam etti.

Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Sağanak yağış trafikte yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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