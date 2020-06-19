Kocaeli'de sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı ilçelerde gün içinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu. Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.

Kara yolunun Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle İstanbul istikametinde kapanan ulaşım, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde sağlanmaya başladı. Ankara yönünde ise trafik tüm şeritlerden sağlanıyor.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Öte yandan, yol durumu, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA