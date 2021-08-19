Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

D-100 kara yolunda Beylikbağı Mahallesi mevkisinde yolun İstanbul ve Ankara istikametinde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

İşçileri taşıyan bir midibüs, Beylikbağı Mahallesi Memişoğlu Caddesi'nde su birikintisinin içinde kalınca arızalandı.

Midibüs, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çekilirken, içindeki işçiler başka bir servis aracına aktarıldı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında tedbir alıp sürücüleri yönlendiriyor.

Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ebru Şallı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Alex Teixeira Fırat Aydınus Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 10:11:00. #1.15#

title