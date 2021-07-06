Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olanak sağanak trafiğin aksamasına neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olanak sağanak trafiğin aksamasına neden oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu bazı altgeçitlerde su birikintisi oluştu.

Sultan Orhan Mahallesi'nde, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde, yaklaşık 200 metrelik alanda su birikintisi meydana geldi.

Sebze hali mevkisindeki battıçıktıda araçların mahsur kalması üzerine kuzey yan yol trafiğe kapatıldı. Su birikintileri nedeniyle birçok bölgede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Tıkanan mazgalların açılması için İSU ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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