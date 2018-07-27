Kocaeli'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli'de aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gebze, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kartepe'de bir süre dolu yağışının etkili olmasıyla Anadolu Otoyolu bağlantı yolundaki alt geçidi su bastı ve trafik yoğunluğu arttı.

İzmit başta olmak üzere ilçelerde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İtfaiye ekipleri, motopomp ve dalgıç pompalarla müdahale ederek suları tahliye etti.

Öte yandan, yağış nedeniyle hızlı tren seferlerine ara verilmesi üzerine, Hereke ile İzmit garlarındaki yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 20 otobüsle İstanbul'a taşındı.