Kocaeli'de sağanak etkili oldu
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Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'de etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de sağanak etkili oldu
21.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:08

Kocaeli'de etkili sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı ilçelerde aniden bastıran kuvvetli yağış, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

Gölcük ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde dere taşması sonucu bazı evleri ve bahçeleri su bastı.

Su baskını nedeniyle bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor.

İzmit Sanayi Mahallesi ve çevresinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu. Bazı battı çıktılarda su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle Mimarsinan Mahallesi 546. Sokak'ta doğal gaz boruları açığa çıktı. D-100 Dilovası Batı Kavşağı İstanbul istikametinde tıkanan giderlerden, itfaiye ekiplerince iş makinası ve vidanjörlerle su çekilmeye çalışılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, su baskını nedeniyle evlerinde oturamayacak durumda olan vatandaşların misafirhanelerde ağırlanacağını bildirdi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarına eşlik ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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