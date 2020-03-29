Kocaeli'de sağanak Kocaeli'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun şehir merkezinden geçen kesimi ile yan yollarda ve şehir merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşların İzmit ilçesinde evlerinde kalmayı tercih ettiği, market alışverişi haricinde dışarıya çıkmadığı görüldü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan az sayıdaki kişi, otobüs durakları ile iş yeri tentelerinin altına sığınarak ve şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA