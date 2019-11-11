Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı Binada çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi tedavi altına alındıKOCAELİ – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın nedeniyle binada...

11.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:03
Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Binada çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi tedavi altına alındı

KOCAELİ – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah 05.00 sıralarında Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Nezih Ç.'ye ait dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden Nezih Ç. durumu 112 Acil Yardım ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalarak dumandan etkilenenleri tahliye etti.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerince binadan çıkarılanlar arasında dumandan etkilenen Nezih Ç., eşi, üst katta oturan abisi ve eşinin de aralarında olduğu 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Körfez ve Derince'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangında Nezih Ç.'ye ait ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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