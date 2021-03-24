KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

24.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:59

Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili olduKOCAELİ'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Yeşil alanlar ve araçların üzerinde ince bir kar tabakası oluştu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, Kartepe ve yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı.

KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Jason Statham Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOCAELİ Kocaeli'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 09:01:58. #1.14#
title