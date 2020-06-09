Kocaeli'de rüşvet operasyonu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla aralarında iş insanları ve polislerin de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla aralarında iş insanları ve polislerin de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı iddia edilen, aralarında iş insanları ve polislerin de bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Aralarında polis ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA