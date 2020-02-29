Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

29.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:36
Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

'nin ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Kocaeli ekipleri harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler T.K, R.D, A.G. ve S.A. gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K'nin 23, R.D'nin 5, A.G'nin 5 ve S.A'nın da 4 ayrı suçtan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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