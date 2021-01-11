Roman derneklerinden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
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Roman derneklerinden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

11.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:46

Kocaeli'deki roman dernekleri, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli'deki roman dernekleri, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kentteki Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ortak suç duyurusu dilekçesini Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, dernekler adına yaptığı basın açıklamasında, önceki gün bir futbol programında spiker tarafından uyarılmasına rağmen Erman Toroğlu'nun kullandığı ifadelerin Türkiye'de yaşayan Roman vatandaşları rencide ettiğini söyledi.

Toroğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 216'ncı maddesini açıkça ihlal ettiğini savunan Çokyaşar, söz konusu maddeye istinaden Toroğlu hakkında suç duyurusu yaptıklarını kaydetti.

Kimsenin kimseye üstünlüğü olmadığını vurgulayan Çokyaşar, "Milli birlik ve gayretlerin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün Roman vatandaşları, devletine ve milletine bağlı olarak yaşamıştır. Hiç kimse bizi ayrıştıramayacaktır. Bu ülkede yaşayan diğer insanlar gibi hepimiz bir ve beraberiz. Artık bunları görmek ve yaşamak istemiyoruz." dedi.

Çokyaşar, çok üzüldüklerini, gereğinin yapılmasını istediklerini belirterek, bundan sonra Erman Toroğlu'nu spor yorumcusu olarak görmeyeceklerini ve izlemeyeceklerini kaydetti.

Roman derneklerinden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Roman derneklerinden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Roman derneklerinden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu
Roman derneklerinden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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