Kocaeli'de Roma dönemine ait sütun parçaları ele geçirildi
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Kocaeli'de Roma dönemine ait sütun parçaları ele geçirildi

11.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:35
Kocaeli'de Roma dönemine ait sütun parçaları ele geçirildi

Kocaeli'de bir evde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.

Kocaeli'de bir evde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Kandıra ilçesindeki bir evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 sütün parçası ve 1 dedektör ele geçirildi.

Y.O. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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