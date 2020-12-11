Kocaeli'de Roma dönemine ait 9 adet sütun parçası ele geçirildi
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Kocaeli'de Roma dönemine ait 9 adet sütun parçası ele geçirildi

11.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:53
Kocaeli'de Roma dönemine ait 9 adet sütun parçası ele geçirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütun parçası ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütun parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kandıra ilçesinde Y.O. isimli bir şahsın elinde tarihi sütun parçaları olduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, 9 adet sütun parçası ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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