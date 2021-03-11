Kocaeli'de reklam panolarına yöresel şiveyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları yazıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, reklam panolarına yöresel ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları yazıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayımlanan "Stop Erdoğan" ilanına, Kandıra'dan da tepki geldi.

Kandıra Belediyesi tarafından ilçedeki reklam panolarına, "Erdoğan seni seviyoz çocim", "Allah'ına gurban çocim Erdoğan" ve "Love Erdoğan" yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım