Kocaeli'de refakatçiler yatalak ve bakıma muhtaç hastalarına daha iyi bakacak

Kocaeli'de yatalak ve bakıma muhtaç hastalara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla başlatılan "Hasta Refakatçi Eğitimi" programından 436 hasta yakını faydalandı.

Kocaeli'de yatalak ve bakıma muhtaç hastalara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla başlatılan "Hasta Refakatçi Eğitimi" programından 436 hasta yakını faydalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı yaşayan bakıma muhtaç hastalar ve yakınlarına yönelik geçen yıl haziran ayında "Hasta Refakatçi Eğitimi" programı başlatıldı.

Bu kapsamda yatalak ve bakıma muhtaç 436 hasta yakınına, konusunda eğitimli ve deneyimli hemşirelerce teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca yatağa bağımlı hasta bakımı, uygulamalı olarak refakatçilere gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu