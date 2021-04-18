Kocaeli'de ramazan sofraları sanayicilerin katkısıyla zenginleşiyor
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Kocaeli'de ramazan sofraları sanayicilerin katkısıyla zenginleşiyor

Kocaeli'de ramazan sofraları sanayicilerin katkısıyla zenginleşiyor
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un koordinasyonuyla sanayici ve hayırseverlerden temin edilen gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un koordinasyonuyla sanayici ve hayırseverlerden temin edilen gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kent genelinde 32 bin aileye ulaşma hedefiyle 14 Organize Sanayi Bölgesi, liman, tersane ve bazı işletmelerin katkısıyla sürdürülen kampanyada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 19 bin 305 aileye gıda paketi ve alışveriş kartı dağıtıldı.

Vali Yavuz, AA muhabirine, yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazanda ihtiyaç sahiplerine daha fazla ulaşmak isteyen Organize Sanayi Bölgeleri, limanlar ve iş insanlarına aracı olduklarını bildirdi.

Gıda yardımlarının ramazanın ilk gününden itibaren sürdüğüne, yardımların artarak devam ettiğine dikkati çeken Yavuz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardığı yardımların da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

"Zenginlik ancak vermekle olur" diyen Yavuz, ramazan bitiminde yardımda bulunan sanayici ve hayırseverlere plaket vereceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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