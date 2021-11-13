Kocaeli'de ralli heyecanı başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor
Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan 38. Kocaeli Rallisi start aldı.

KOCAELİ (AA) - Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan 38. Kocaeli Rallisi start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılış seremonisinde yarışın startını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren yarışlarda, 73 otomobil ve 146 sporcu mücadele ediyor.

Ekipler, rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek İzmit'teki bir otelin otoparkında ilk günü tamamlayacak.

Rallinin ikinci gününde ekipler, bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecek.

İki gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak 38. Kocaeli Rallisi, yarın gerçekleştirilecek kapanış seremonisi ve ödül töreninin ardından sona erecek.

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı

Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı

 Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Son dakika haber! Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

 Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title