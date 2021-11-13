Kocaeli'de ralli heyecanı başladı

KOCAELİ (AA) - Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı olan 38. Kocaeli Rallisi start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılış seremonisinde yarışın startını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren yarışlarda, 73 otomobil ve 146 sporcu mücadele ediyor.

Ekipler, rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek İzmit'teki bir otelin otoparkında ilk günü tamamlayacak.

Rallinin ikinci gününde ekipler, bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecek.

İki gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak 38. Kocaeli Rallisi, yarın gerçekleştirilecek kapanış seremonisi ve ödül töreninin ardından sona erecek.