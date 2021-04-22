Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü
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Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arslanbey'de kurulu otomotiv yedek parça fabrikasında 8 yıldır kalıp bakım ustası olarak görev yapan Adem Bozkurt (39), gece vardiyasında çalıştığı sırada pres makinesinin arasına sıkıştı.

Durumu fark eden iş arkadaşları Bozkurt'u makinenin arasından çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Bozkurt'un eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Adem Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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