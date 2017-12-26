Kocaeli'de Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir çelik tencere fabrikasında pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.



Olay, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi'nde bulunan bir çelik tencere fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika işçisi Cevdet Koç (36), bir anda çalışır vaziyetteki pres makinesine sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkarılan Koç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cevdet Koç hayatını kaybetti. - KOCAELİ