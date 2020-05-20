Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
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Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi

KOCAELİ'nde, maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı.

Kocaeli'de polisten zorunlu maske denetimi
20.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:14
KOCAELİ'nde, maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı. Polis ekipleri, denetimde maske takmayanlara idari para cezası uyguladı.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli katkı sağlayacağı düşünülerek, kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirdi. İkinci bir karara kadar uygulanacak olan maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başladı. Polis ekipleri de kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı. 186 ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi doğrultusunda idari para cezası uyguladı.


- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

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