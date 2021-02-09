Kocaeli'de polisten kaçarken duvardan düşen kişinin ayağı kırıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polisten kaçarken yaklaşık 2 metrelik duvardan düşen kişinin ayağı kırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çenedağ Mahallesi Karakaş Sokak'ta S.E, evinin önünde polis ekiplerini görünce henüz belirlenemeyen nedenle kaçmaya başladı.

Bu sırada yaklaşık 2 metrelik duvardan düşen S.E'nin sağ ayağı kırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.E, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız