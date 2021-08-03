Kocaeli'de polisten kaçan şüpheliler kullandıkları çalıntı aracı terk edip ortadan uzaklaştı
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Kocaeli'de polisten kaçan şüpheliler kullandıkları çalıntı aracı terk edip ortadan uzaklaştı

Kocaeli'de polisten kaçan şüpheliler kullandıkları çalıntı aracı terk edip ortadan uzaklaştı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıntı otomobille polisten kaçan 2 şüpheli, aracı terk edip yaya olarak uzaklaştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıntı otomobille polisten kaçan 2 şüpheli, aracı terk edip yaya olarak uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, evlerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili takibe aldı.

Ekipler, kovalamacada otomobili Beylikbağı Mahallesi Memişoğlu Caddesinde durdurmaya çalıştı.

Polis, aracı terk edip yaya olarak kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Terk edilen araç incelemeye alındı. Otomobilin İstanbul Tuzla'da bir eve giren kişi ya da kişilerce anahtarı alınarak çalındığı, üzerine başka bir araca ait plaka takıldığı tespit edildi.

Kocaeli'de polisten kaçan şüpheliler kullandıkları çalıntı aracı terk edip ortadan uzaklaştı
Kocaeli'de polisten kaçan şüpheliler kullandıkları çalıntı aracı terk edip ortadan uzaklaştı
Kocaeli'de polisten kaçan şüpheliler kullandıkları çalıntı aracı terk edip ortadan uzaklaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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Kocaeli'de polisten kaçan şüpheliler kullandıkları çalıntı aracı terk edip ortadan uzaklaştı - Haberler
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