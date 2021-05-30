Kocaeli'de polisten kaçan motosikletteki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
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Kocaeli'de polisten kaçan motosikletteki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Kocaeli'de polisten kaçan motosikletteki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'de polis ekiplerindan kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı.

Kocaeli'de polis ekiplerindan kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, D-130 Karayolu Dereköy mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 16 AGJ 506 plakalı motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Kısa süren kovalamaca sonucu motosikleti durduran ekipler, sürücü R.Ç. ve terkisindeki arkadaşı N.M'yi gözaltına aldı.

Motosiklette yapılan aramada toplam 13,7 gram metamfetamin ile alüminyum folyoya sarılı halde 1,8 gram kokain ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü R.Ç'nin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından arandığı da anlaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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