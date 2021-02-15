Son dakika haberi: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı

15.02.2021 08:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:46

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesinde 81 ABB 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı.

Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.

Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ömer Ali Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü belediye binasının kapısına çarptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 08:46:22. #1.16#
title