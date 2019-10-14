Kocaeli'de polise mukavemete tutuklama

Kocaeli'de polise mukavemete tutuklama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kimlik sorgusu yapmak isteyen polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

14.10.2019 17:08
Kocaeli'de polise mukavemete tutuklama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kimlik sorgusu yapmak isteyen polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde dün devriye gezen yunus polisinin, kimlik sorgusu yapmak istediği kişinin yumruk atması sonucu burnundan yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden İslam B, Mustafa P. ve Yusuf P. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Vedat B, tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et