Kocaeli'de polis telsizine girerek terör propagandası yapan şüpheli aranıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polis telsizine girerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmit'te polis ekiplerinin kullandığı telsiz kanalına giren bir kişi, FETÖ propagandası yaptı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun yeni yıl mesajının okunduğu sırada yaşanan olaya haber merkezi müdahale etti.

Olayın ardından telsizden anons geçen İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, "Bu şeref yoksunu, devlet düşmanı, hain şebekenin elemanına hitap ediyorum. Azıcık şeref, haysiyetiniz varsa Türk devletine, Türk milletine ihanet etmezsiniz." dedi.

Tipioğlu, "Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede de bu namussuzu bulup gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ardından haber merkezi görevlisi, "Takip ettim emirlerinizi. Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlemin yapılacağını da bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın." şeklinde anons yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından terör propagandası yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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