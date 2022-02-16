Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli tutuklandı

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki polis aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki polis aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Gölcük ilçesinde park halindeki polis aracının yanıcı maddeyle yanmasına neden olan K.T'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliğine ait ekip otosunun kaput kısmının alev aldığının görülmesi üzerine karakol nöbetçisi ve ekipler tarafından müdahale edilerek araçtaki yangın söndürülmüş, şüpheli K.T. gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli tutuklandı

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli, Gölcük, Polis, Güncel, Haberler

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