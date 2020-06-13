Kocaeli'de, PKK'ya üyelikten tutuklandı
KOCAELİ'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.A., tutuklandı.
13.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:06
KOCAELİ'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.A., tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İzmit'te yaşayan G.A.'yı gözaltına aldı. G.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA