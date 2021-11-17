KOCAELİ'DE PKK OPERASYONU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOCAELİ'DE PKK OPERASYONU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ve PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ve PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün MİT ile koordineli yürüttüğü operasyonda, Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunduğu ve örgüt adına faaliyetlere katıldığı belirlenen 1 kişi, Derince ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada ise, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 kişinin Kocaeli'de olduğu belirlendi. 3 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

KOCAELİ'DE PKK OPERASYONU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KOCAELİ'DE PKK OPERASYONU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KOCAELİ'DE PKK OPERASYONU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası (2)- Yeniden

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası (2)- Yeniden

 Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası

 Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title