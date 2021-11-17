KOCAELİ'DE PKK OPERASYONU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ve PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün MİT ile koordineli yürüttüğü operasyonda, Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunduğu ve örgüt adına faaliyetlere katıldığı belirlenen 1 kişi, Derince ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada ise, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 kişinin Kocaeli'de olduğu belirlendi. 3 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.