Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ile PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, polisin MİT ile koordineli yaptığı operasyonda Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunan 1 kişi ile PKK/KCK'nın Suriye yapılanması YPG üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün MİT ile koordineli yürüttüğü operasyonda, Fransa'da PKK/KCK terör örgütüne maddi yardımda bulunduğu ve örgüt adına faaliyetlere katıldığı belirlenen 1 şüpheli, Derince ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada ise PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 3 şüphelinin de Kocaeli'de olduğu belirlendi. 3 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.


Kocaeli'de PKK operasyonu, 4 kişi tutuklandı

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