Kocaeli'de PKK/KCK propagandası yapan 3 kişiye tutuklama

KOCAELİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda Ş.Y., B.K., Ş.D., İ.S., E.T., A.Ç. ve N.N.G. gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN