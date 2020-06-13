Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
13.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:10

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmit ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda G.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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